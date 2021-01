Janša in zdravstvena stroka nista naklonjena skorajšnjemu odpiranju šol in vrtcev

Ljubljana, 6. januarja - Iz današnjega srečanja premierja Janeza Janše s predstavniki vzgoje in izobraževanja je sklepati, da premier in zdravstvena stroka trenutno nista naklonjena skorajšnjemu odpiranju šol in vrtcev. Epidemiološka slika se je namreč po božično-novoletnih praznikih poslabšala, so opozorili. Bo pa vlada o tem po Janševih besedah odločala v četrtek.