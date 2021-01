V Ljubljani začasno ustavljajo množično testiranje na novi koronavirus

Ljubljana, 7. januarja - Zdravstveni dom Ljubljana z današnjim dnem začasno ustavlja izvajanje množičnega testiranja na novi koronavirus. Kot so pojasnili za STA, so se za to odločili na podlagi odločbe Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in da so problem paličice za odvzem brisa. Pojasnila JAZMP STA še čaka.

Kot so v Zdravstvenem domu Ljubljana zapisali že v sporočilu za javnost, namreč ne razpolagajo z ustreznimi materiali za jemanje brisov. Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi bi se sicer moralo nadaljevati danes, od 11. ure dalje, v Športni dvorani Kodeljevo.

V Zdravstvenem domu Ljubljana so pri tem zagotovili, da bodo testiranje ponovno izvajali takoj, ko jim bo ministrstvo za zdravje ali ustrezna ustanova izdala dovoljenje ter priskrbela primerne materiale.

Začasno pa se ustavlja tudi množično testiranje v Medvodah, so sporočili iz občine Medvode. Na občini so pojasnili, da je Zdravstveni dom Medvode od zdravstvenega ministrstva prejel le 350 testov, glede na zelo velik obisk pa bo testov kmalu zmanjkalo.

Zato so se odločili, da se testiranje, ki bi moralo potekati v preddverju Kulturnega doma Medvode v petek, ne bo izvajalo. S testiranjem bo Zdravstveni dom Medvode nadaljeval prihodnji teden. To bo potekalo v torek med 9. in 12. uro, v sredo med 15. in 18. uro in v četrtek med 12. in 15. uro. Na občini so pri tem izpostavili, da bo testiranje možno le za občane občine Medvode.

Medtem v mariborskem zdravstvenem domu zaenkrat ne zaznavajo kakšnih težav s hitrimi testi, zato testiranje v Mariboru in okoliških občinah še naprej poteka po načrtovanem redu. "Pri nas poteka vse normalno," je danes za STA povedal pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus.

Kot je dejal, imajo po njihovih ocenah ustrezen material za izvajanje testiranja. "Spremljamo pa vsa navodila sproti. Zaenkrat upoštevamo vse tako, kot je bilo izdano s strani države oziroma ministrstva," je dejal.

Tudi gorenjski zdravstveni domovi zaenkrat testiranja na novi koronavirus s hitrimi testi ne bodo ustavljali. Kot je za STA povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik, je odziv ljudi na testiranja zelo dober in jih zaenkrat ne nameravajo ustaviti. "Če bo s strani agencije ali kakšne druge strokovne institucije prišlo navodilo, da se testiranje zaradi morebitnih strokovnih pomanjkljivosti ustavi, pa bomo to storili," je poudaril.