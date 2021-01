JAZMP v nadzor zaradi dvomov v zanesljivost hitrih testov za množično testiranje prebivalstva

Ljubljana, 6. januarja - Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) se je odločila za izvedbo izrednega nadzora glede ustreznosti hitrih antigenskih testov, ki jih je decembra nabavilo ministrstvo za zdravje od družbe Majbert Pharm. Za to so se odločili po nekaterih pomislekih o ustreznosti testov, kdaj bodo znane ugotovitve, pa še ne morejo napovedati.