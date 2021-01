V ZDA se demokratom obeta prevzem večine v zveznem senatu

New York, 6. januarja - Ameriški mediji so po torkovih volitvah drugega kroga v zvezni senat v Georgii na podlagi izidov že razglasili demokrata Raphaela Warnocka za zmagovalca tekme proti republikanski senatorki Kelly Loeffler. Vse kaže, da je na poti do zmage tudi drugi demokrat John Ossoff v tekmi proti republikancu Davidu Perdueju.