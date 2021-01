Biden v Georgii pozval k volitvam, Trump govoril o volilnih prevarah

Atlanta, 5. januarja - Bodoči predsednik ZDA Joe Biden in odhajajoči Donald Trump sta sinoči pred današnjim drugim krogom senatnih volitev obiskala ameriško zvezno državo Georgio in opravila vsak svoje zborovanje. Demokrat Biden se je zahvalil volivcem za zaupanje in pozval k veliki udeležbi na senatnih volitvah, Trump pa je ponavljal teorije zarote o volilnih prevarah.