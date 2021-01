Janša danes s šolniki o ponovnem odpiranju in varnem delovanju vsaj dela šol in vrtcev

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik vlade Janez Janša se bo danes sestal s predstavniki vzgoje in izobraževanja na pogovoru o ponovnem odprtju in varnem delovanju vsaj dela vzgojno-izobraževalnih ustanov. Na mizi je pričakovati tudi predlog podpisa skupne izjave o postopnem vračanju v vzgojno-izobraževalne ustanove, do katere pa so nekateri skeptični.