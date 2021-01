Tesla z dobavo avtomobilov presenetil analitike

New York, 5. januarja - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je lani dobavil 499.550 vozil, kar je skoraj povsem skladno z njegovimi napovedmi in precej nad pričakovanji analitikov. Ti ocenjujejo, da bo letos takšen moment težko zadržal, a obenem menijo, da so najtežji časi že za njim, piše francoska tiskovna agencija AFP.