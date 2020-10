Tesla sklenil peto zaporedno dobičkonosno četrtletje

New York, 22. oktobra - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v letošnjem tretjem četrtletju zabeležil peto zaporedno četrtletje, v katerem je ustvaril dobiček. Prihodki so se povzpeli na rekordnih 8,77 milijarde dolarjev, poganjali pa so jih večja dobava vozil in prodaja pravic do onesnaževanja.