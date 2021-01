Prenos računov z Abanke na Novo KBM uspešno zaključen

Maribor/Ljubljana, 4. januarja - Nova KBM in Abanka sta po nadgradnji informacijskega sistema in prenosu strank nekdanje Abanke v sisteme Nove KBM tudi tehnično združeni. Vsem strankam Nove KBM, tudi nekdanje Abanke, so na voljo največja mreža bančnih točk v državi in nagrajene rešitve spletne in mobilne banke.