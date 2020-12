V Novi KBM začenjajo s prenosom računov nekdanjih komitentov Abanke

Maribor, 31. decembra - V Novi KBM bodo danes po nedavni združitvi začeli s prenosom računov dosedanjih komitentov Abanke na njihov sistem, proces pa bo potekal do 4. januarja zjutraj. Vse njihove poslovalnice bodo v skladu s prazničnim urnikom zaprte od danes opoldne, spletne in mobilne aplikacije pa ne bodo delovale danes od 15. ure do ponedeljka popoldne.

Kot pravijo v banki, želijo kar se da zmanjšati motnje v poslovanju, zato bodo prenos računov in posodobitev sistemov opravili v podaljšanjem prazničnem vikendu, zaradi česar stranke v tem času začasno ne bodo mogle dostopati do posameznih storitev in prodajnih poti.

Plačilne kartice in POS terminali bodo delovali normalno, prav tako bo ves čas mogoče uporabljati bankomate, mDenarnic@ pa bo na voljo od 1. januarja.



V času praznikov bodo od 13. ure zaprte tudi pošte, kjer prav tako opravljajo bančne storitve za Novo KBM, razen dveh dežurnih, kjer bo opravljanje bančnih storitev mogoče do 15. ure.

Plačilni promet, tako interni prenosi in plačila na račune prejemnikov pri drugih bankah, prav tako ne bo deloval od danes opoldne v poslovalnicah in od 15. ure na spletni in mobilni banki, vse do ponedeljka do 8. ure zjutraj.

Strankam je na elektronskem naslovu info@nkbm.si in telefonski številki 080 17 70 še danes med 8. in 19. uro ter dodatno v petek in soboto, 1. in 2. januarja med 8. in 13. uro na voljo klicni center.

Kot pojasnjujejo v banki, so v zadnjih mesecih dosedanje stranke Abanke obvestili o novi številki računa in jih pozvali, da svojega delodajalca in druge plačnike, od katerih prejemajo prilive, o tem obvestijo. Vsa sredstva in prilivi strank bodo avtomatično preneseni na nove račune, zato obisk poslovalnice ni potreben.

Prav tako so sredi decembra prejeli nove debetne kartice, ki jih bodo lahko začeli uporabljati z novim letom, pri čemer številke PIN ostajajo enake tudi za nove kartice, razen če so stranko izrecno obvestili o spremembi. Dosedanje stranke Nove KBM lahko svoje kartice uporabljajo kot običajno.

Strankam bo odslej na voljo fizična poslovna mreža z več kot 90 poslovalnicami, okoli 400 bankomati ter več kot 450 poštami po vsej Sloveniji. Strankam Nove KBM bo tako v primerjavi z začetkom leta 2020 na voljo desetino več bančnih točk, za stranke nekdanje Abanke pa združitev pomeni 85-odstotno povečanje števila bančnih točk.