Delo o migracijski dinamiki na Portugalskem (31. 12.)

Ljubljana, 30. decembra - Mimi Podkrižnik v komentarju Družba, ki privlači tuje in hkrati odbija domače, zre v prihodnost piše o Portugalski, ki bo z novim letom začela predsedovati Evropski uniji. Kot ugotavlja avtorica, se Portugalcem ne cedita med in mleko, zato je še več kot prihajanja večnega odhajanja s trebuhom za kruhom in je še vedno veliko životarjenja.