Mladina o premikih v politiki (30. 12.)

Ljubljana, 30. decembra - Grega Repovž v komentarju Se je že zgodilo piše o tem, da je nova vlada danes zelo realna opcija, saj preveč ljudi v SMC verjame, da mora Slovenija ostati normalna. Poleg spremenjenih razmer v SMC so se doslej zgodile tudi druge potrebne spremembe in premiki, tudi to, da se je opozicija povezala in je Janševa vlada formalno postala manjšinska.