Ob prelomu leta: Pandemija močno spremenila navade potrošnikov

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 1. januarja - Pandemija covida-19 je v zadnjem letu močno spremenila navade potrošnikov. Ti so se v trgovine odpravili manjkrat, a ob obisku opravili večje nakupe. Nove razmere so potrošnike po mnenju poznavalcev spodbudile k bolj premišljenemu in načrtovanemu nakupovanju. Predvsem pa so v minulih mesecih bistveno bolj kot prej polnili spletne košarice.