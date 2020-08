Evropska komisija za podaljšanje naziva EPK Reki in Galwayu

Ljubljana, 18. avgusta - Evropska komisija je danes predlagala, da se zaradi učinkov koronavirusne krize hrvaški Reki in irskemu Galwayu naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) za leto 2020 podaljša do 30. aprila 2021. Predlog Komisije morata potrditi še Evropski parlament in svet, so sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.