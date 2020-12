SMC vložila dopolnilo k sedmemu protikoronskemu zakonu za izplačilo vseh zaostalih obveznosti do STA

Ljubljana, 29. decembra - V SMC so vložili dopolnilo k predlogu sedmega protikoronskega zakona, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira upravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta, je pojasnila vodja poslancev SMC Janja Sluga.