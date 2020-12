Počivalšek: Vlada mora še letos rešiti zaplet s financiranjem STA

Ljubljana, 28. decembra - Prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek bo glede financiranja STA vladi predlagal sklep, s katerim bodo Ukomu dali jasna pooblastila in navodila. Vlada mora zaplet rešiti urgentno, saj delo STA ne sme biti ogroženo, so Počivalškove besede navedli na ministrstvu. Prizadevanja kolektiva STA podpira tudi predsednik DZ Igor Zorčič.