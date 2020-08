Nova KBM prodaja nepremičninski portfelj družbe Anepremičnine

Maribor/Ljubljana, 19. avgusta - Nova KBM je ta teden objavila javno vabilo za prodajo družbe Anepremičnine in njenega portfelja 63 nepremičnin, med drugim poslovnih prostorov v Ljubljani, Mariboru in Celju. Gre za nepremičninsko družbo, ki jo je pred leti ustanovila Abanka. To je mariborska banka od države kupila lani.