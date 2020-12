Izvršni odbor SAB podprl Erjavca za mandatarskega kandidata

Ljubljana, 28. decembra - Izvršni odbor SAB je na današnji seji sprejel sklep, da "soglaša s predlogom stranke DeSUS in podpira Karla Erjavca za mandatarja ob vložitvi konstruktivne nezaupnice", so sporočili iz stranke. Erjavec ima tako zdaj že zagotovljeno podporo SAB in LMŠ, v torek bo o tem odločalo predsedstvo SD.