Zorčič: Preden bi se odločali za pogovore, pričakujemo povezovanje predvsem LMŠ, DeSUS in SAB

Ljubljana, 28. decembra - Preden se bi se v SMC odločili, da bi se odzvali vabilu KUL in možnega kandidata za mandatarja Karla Erjavca na pogovore, pričakujejo pogovore in začetek povezovanja zlasti med LMŠ, DeSUS in SAB. Le tako bodo pokazale, da so zmožne preseči nesoglasja in "narcisizem majhnih razlik", zaradi katerih je propadla prejšnja vlada, meni Igor Zorčič (SMC).