Smučišče Krvavec tudi danes odprto

Krvavec, 26. decembra - Smučišče Krvavec je kljub vladnemu odloku tudi danes odprto. Kot so pojasnili upravljavci smučišča, so v petek imeli okoli sto obiskovalcev, danes pa potekajo treningi tekmovalcev pred državnim prvenstvom. Kljub izrečeni globi s strani inšpekcije zaenkrat nameravajo obratovati vse do konca leta.