Zorčič pred praznikom enotnosti: Danes potrebujemo enotnost izpred 30 let

Ljubljana, 25. decembra - Predsednik DZ Igor Zorčič je pred praznikom dneva samostojnosti in enotnosti zapisal, da smo pred 30 leti za višji cilj zmogli v ključnem trenutku preseči razlike in strniti vrste, takšno enotnost pa potrebujemo tudi danes, v času epidemije. "Ne le državljanke in državljani, tudi politika mora vložiti nekaj napora in stopiti eden drugemu naproti."