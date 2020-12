Tri desetletja po odločitvi za samostojno državo pozivi k enotnosti in povezovanju

pripravil Rok Bizjak

Ljubljana, 23. decembra - Mineva 30 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločali o odcepitvi od Jugoslavije in samostojni državi Sloveniji. Na njem se je velika večina volivcev izrekla za samostojnost. Premier Janez Janša je v slavnostnem nagovoru izpostavil, da je bila odločitev na plebiscitu pred 30 leti pravilna in ekonomsko utemeljena.