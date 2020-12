Kristjani opolnoči dočakali božič, ki pa ga letos močno zaznamuje epidemija

Ljubljana, 25. decembra - Kristjani so ob polnoči dočakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Zaradi epidemije polnočnic ob navzočnosti vernikov ni bilo. Nadškof Stanislav Zoret pa je v polnočnici, ki jo je prenašala TV Slovenija, opozoril, da imajo vsi otroci pravico do življenja in dostojanstva. Plemenitosti pa človeku ne daje položaj, ampak čuteče srce.