Živih jaslic v Postojnski jami letos ne bo

Postojna, 24. decembra - V Postojnski jami so si letos kljub pandemiji novega koronavirusa prizadevali nadaljevati s tradicijo živih jaslic, ki jih pripravljajo že 30 let, a so se nazadnje odločili, da predstave letos ne bo. Virtualna predstava se namreč ljudi ne bi dotaknila tako kot ogled v živo. Zato pa bodo žive jaslice ponovno na ogled v letu 2021.