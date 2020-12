Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 12.)

Ljubljana, 24. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je bilo v sredo v Sloveniji ob 14.098 testih odkritih 2040 okužb z novim koronavirusom. Pisale so tudi o spremembah pri ukrepih proti širjenju koronavirusa. Poročale pa so tudi, da predsednik DZ Igor Zorčič ocenjuje, da bodo poslanci o morebitni nezaupnici odločali januarja.