Delo o krizi in rešitvah (24. 12.)

Ljubljana, 24. decembra - Miha Jenko v komentarju Kdo bo spisal naš prihodnji New Deal, piše o tem, da sta v Sloveniji politična stabilnost in predvidljivost, od katerih je odvisna blaginja in prihodnji razvoj države po covidu, postali redki dobrini. Za razvoj potrebujemo vizijo in delujočo strategijo, ki sega čez štiriletni politični mandat, a ju nimamo.