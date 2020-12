Sodišče v sredo sodbo izreklo 16 skesancem največje do sedaj odkrite mamilarske združbe pri nas

Ljubljana, 24. decembra - V sredo so prek video konference sodbo izrekli 16 članom največje doslej odkrite mamilarske združbe pri nas, ki so s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju krivde ali so krivdo priznali na predobravnavnem roku, so za STA navedli na Specializiranem državnem tožilstvu. Predvideni so še trije predobravnavni naroki, sojenje pa spomladi 2021.