Začeli so se predobravnavni naroki za 35 članov domnevne združbe, ki naj bi prodajala droge

Ljubljana, 15. decembra - V ponedeljek so se začeli predobravnavni naroki za 35 domnevnih članov kriminalne združbe, ki naj bi trgovala z drogo, poročajo mediji. Naroki in dogovori o priznanju krivde bodo potekali še ves teden. Obtožnica zoper vpletene je sicer dolga 375 strani in jim očita trgovanje s heroinom, kokainom, ekstazijem, marihuano, hašišem in spidom.