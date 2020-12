Izpraznjeno begunsko taborišče pri Bihaću uničeno v požaru

Bihać, 23. decembra - Begunsko taborišče Lipa v bližini Bihaća v Bosni in Hercegovini je bilo danes uničeno v požaru, ki so ga že pogasili. Požar je izbruhnil ob praznjenju taborišča, ki ga je za danes napovedala Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Večina od okoli 1350 migrantov, ki so v njem bivali, ga je tako zapustila še pred požarom.