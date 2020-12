Na celjskem sejmišču se na množično testiranje čaka več kot uro

Celje, 22. decembra - Na celjskem sejmišču se je danes začelo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, na katerega je treba čakati več kot uro, saj je v čakalni vrsti preko 100 ljudi. Mobilna enota opravi do dva testa na minuto, rezultati pa so znani v 15 do 30 minutah, je povedal Žiga Skok iz Medicinskega centra Ljubljana.