Na Kongresnem trgu se na hitri test čaka okoli dve uri

Ljubljana, 22. decembra - Za testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom je v Ljubljani precej zanimanja. Prebivalci na test na Kongresnem trgu čakajo okoli dve uri. Večinoma so se za testiranje odločili, ker so imeli v zadnjih dneh rizičen stik ali pa želijo pred prazniki preveriti, ali so okuženi.