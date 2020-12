Na Danskem prepovedali farme minkov do konca leta 2021

Koebenhavn, 21. decembra - Danski parlament je danes sprejel zakon o prepovedi vzreje minkov za krzno na farmah do konca leta 2021. Za ukrep so se odločili na podlagi skrbi za javno zdravje in v želji po preprečitvi širjenja novega koronavirusa z minkov na ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.