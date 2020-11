V Evropi ob vse večji obremenjenosti bolnišnic še zaostrujejo ukrepe

pripravil Blaž Mohorčič

Dunaj/Rim/Bruselj, 4. novembra - Iz več evropskih držav danes znova poročajo o rekordnem številu okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19, bolnišnice so vse bolj obremenjene. Ob slabšanju epidemiološke slike jih tako več še bolj zaostruje ukrepe za zajezitev virusa, med drugim Italija, Madžarska in Poljska.