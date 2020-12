Banka Slovenije: Pričakovana korekcija cen naftnih derivatov brez odločilnega vpliva na cene za potrošnike

Ljubljana, 25. decembra - Dejanske posledice prostega oblikovanja cen naftnih derivatov na trgu so po analizi Banke Slovenije odvisne od odzivnosti kupcev na razlike v cenah, tržne strukture in spodbud za vstop novih ponudnikov. Pričakovana korekcija navzgor zaradi dviga marž ni visoka in na končno gibanje cen za potrošnike ne bo odločilno vplivala.