Pivska in vinska fontana ter razgledni stolpi povečali turistični obisk

piše Lili Pušnik

Žalec/Podčetrtek, 18. januarja - Fontana piv v Žalcu, vinska fontana v Marezigah ter razgledni stolpi v Lendavi, Podčetrtku in na Rogli so povečali obisk ne le turistov iz Slovenije, temveč tudi iz tujine. Prav tako so ti turistični projekti prinesli večjo prepoznavnost krajev, kjer se nahajajo, povečala se je tudi prodaja lokalnih ponudnikov različnih dobrot.