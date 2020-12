Unicef poziva k prednostnemu cepljenju učiteljev in vzgojiteljev proti covidu-19

New York, 15. decembra - Učitelji in vzgojitelji bi morali imeti prednost pri cepljenju proti covidu-19, je danes v izjavi pozvala izvršna direktorica Sklada ZN za otroke (Unicef) Henrietta Fore. Poudarila je še, da šole niso glavni vir množičnih okužb in pozvala k čimprejšnji varni vrnitvi vseh učencev v šole ob upoštevanju zaščitnih ukrepov.