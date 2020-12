Skupščina Lona potrdila novo dokapitalizacijo

Kranj, 14. decembra - Delničarji Hranilnice Lon so na današnji virtualni skupščini potrdili novo dokapitalizacijo v višini do šest milijonov evrov. Prvo fazo dokapitalizacije je Lon zaključil junija, zaradi posledic epidemije covida-19 in ob načrtovanju rasti pa so danes na predlog enega glavnih delničarjev podprli še dodatno dokapitalizacijo, so sporočili iz Lona.