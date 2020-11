Družba Gic gradnje predlaga možnost večje dokapitalizacije Lona

Ljubljana, 14. novembra - Uprava Hranilnice Lon je na podlagi zahteve delničarja Gic gradnje za sredi decembra sklicala skupščino. Ta predlaga novo dokapitalizacijo Lona v višini do šest milijonov evrov ter odločanje o treh novih nadzornikih. To bi namesto Iga Grudna, Antona Ropa in Mihe Šlambergerja postali Milan Zaletel, Tibor Šimonka in Matjaž Novak.