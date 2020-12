Ptujski proračun naslednje leto v višini 36 milijonov evrov

Ptuj, 14. decembra - Ptujski mestni svetniki so po opravljeni skoraj dvomesečni javni razpravi na današnji seji z zgolj kozmetičnimi spremembami dokončno potrdili proračun za prihodnje leto. V primerjavi s prvim predlogom je ta višji za 39.000 evrov in je zakoličen pri 36 milijonov evrov. Za dodatnega pol milijona evrov so na 6,4 milijona evrov povišali zadolževanje.