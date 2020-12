Delodajalska združenja pozivajo k doslednemu spoštovanju ukrepov

Ljubljana, 14. decembra - Delodajalska združenja delodajalce, zaposlene in druge prebivalce pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju protikoronskih ukrepov. Kot so poudarili, jim je vlada prisluhnila in delno sprostila delovanje gospodarstva, zdaj pa si je treba s skupnimi močmi prizadevati za čim boljše epidemiološke razmere.