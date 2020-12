Na območju Koseškega bajerja znova odkrili poginulega laboda

Ljubljana, 12. decembra - Potem ko so v začetku tedna v Ljubljani pri poginulem labodu z območja Koseškega bajerja potrdili tretji primer aviarne influence v Sloveniji, so danes na istem območju znova našli poginulega laboda. Policija je območje zaradi suma na ptičjo gripo zavarovala, so za portal 24ur potrdili v Policijski upravi Ljubljana.