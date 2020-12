Po potrditvi tretjega primera ptičje gripe ministrstvo z vnovičnim pozivom rejcem perutnine

Ljubljana, 7. decembra - V Ljubljani so pri poginjenem labodu grbcu v petek potrdili tretji primer aviarne influence v Sloveniji. Na kmetijskem ministrstvu so zato danes vse rejce perutnine znova pozvali, da dosledno upoštevajo začasne ukrepe zaradi ptičje gripe, ki jih je izdala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.