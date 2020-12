Kanalski svetniki na izredni seji o vodooskrbi Anhovega in okoliških naselij

Anhovo, 11. decembra - Kanalski občinski svet se je na četrtkovi izredni seji seznanil s predstavitvijo in primerjavo dveh investicijskih načrtov v primeru vodooskrbe naselij Anhovo, Močila, Robidni Breg in Deskle. Med drugim so sprejeli sklep, da se obnovi vodarno Močila ter da občina s sredstvi iz evropskih razpisov razišče možne sekundarne vire na tem območju.