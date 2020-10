Odbor DZ pri iskanju rešitve za oskrbo z vodo v Kanalu ob Soči pozval k sodelovanju

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 16. oktobra - O problematiki oskrbe s pitno vodo v Kanalu ob Soči so danes spregovorili člani parlamentarnega odbora in deležnike pozvali k sodelovanju. Civilna iniciativa Danes je sicer še pred sejo opozorila, da pogodba med občino in Salonitom Anhovo o opravljanju storitev na vodarni Močila občini ne omogoča infrastrukturne neodvisnosti od Salonita.