Na mednarodni dan odločno za spoštovanje človekovih pravic ne glede na epidemiološke razmere

pripravila Polona Šega

Ljubljana/New York, 10. decembra - Mednarodni dan človekovih pravic, 10. december, je v Sloveniji minil v znamenju pozivov k spoštovanju delavskih pravic in človekovih pravic ranljivih skupin. Združeni narodi (ZN) pa so izpostavili, da morajo biti ljudje in njihove pravice v ospredju odziva na pandemijo covida-19.