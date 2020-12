KZ Krka in KZ Trebnje do združitve loči le še soglasje varuha konkurence

Trebnje, 10. decembra - Direktorja Kmetijske zadruge (KZ) Krka in KZ Trebnje Anton Prus in Stanko Tomšič sta podpisala pogodbo o pripojitvi KZ Krka h KZ Trebnje. Če bo agencija za varstvo konkurence soglasje podala pravočasno, bo največja zadruga v Sloveniji začela delovati 1. januarja, so sporočili iz zadrug.