Na Dolenjskem bo nastala največja slovenska zadruga

Trebnje, 2. julija - Vodstvi zadrug KZ Krka in KZ Trebnje, ki spadata med največje v državi, sta v Trebnjem danes podpisali pismo o nameri pripojitve omenjene novomeške zadruge k trebanjski. Na Dolenjskem bo tako nastala največja zadruga v Sloveniji, zaposlenim in članom KZ Krka, ki se vrsto let ne more otresti izgube, pa se obeta boljša prihodnost.