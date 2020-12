Ukrepi v sanaciji bank po mnenju računskega sodišča na neustreznih podlagah

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 10. decembra - Računsko sodišče je ugotovilo, da je bila Banka Slovenije pri izreku ukrepov v sanaciji bank na ustreznih podlagah neuspešna. Mali delničarji so ugotovitve sodišča pozdravili. V Banki Slovenije so jih označili za preseganje pristojnosti, pri čemer niso uspeli s predlogom za začasno zadržanje objave poročila do končne odločitve ustavnega sodišča.