Banka Slovenije: Revizija računskega sodišča posega v našo neodvisnost

Ljubljana, 10. decembra - Poročilo računskega sodišča o izvajanju nadzorstvene funkcije Banke Slovenije po mnenju centralne banke presega pristojnosti sodišča in posega v njeno neodvisnost, zato so pred časom vložili zahtevo za presojo ustavnosti zakonskih določb, ki to sodišču omogočajo. "Danes objavljeno poročilo je potrdilo upravičenost naših opozoril," so poudarili.