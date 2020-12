Policisti v zadnjem dnevu prijeli več oseb pri nezakonitem prevažanju tujcev

Koper/Novo mesto/Maribor, 9. decembra - Policisti so v zadnjem dnevu na mejnih prehodu Gruškovje, v Hrpeljah in blizu avtocestnega postajališča Grič odkrili tri Turke in Bolgara, ki so v svojih vozilih nezakonito prevažali tujce. Bolgaru so odvzeli prostost, oba Turka so vrnili Hrvatom, enega pa bodo obravnavali zaradi pomoči pri nezakonitem prehodu državne meje.